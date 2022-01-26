حزب الحركة القومية يدين استمرار العدوان الغاشم على الشعب اليمني

جاءنا التصريح الصحفي التالي الصادر، اليوم الاربعاء، عن حزب الحركة القومية..

**ندين في حزب الحركة القومية استمرار الجرائم العدوانية المنفذة عبر تحالف الموت والعدوان الأمريكي الصهيوني الرجعي على الشعب العربي اليمني، والذي يؤكد إمعان هذا التحالف في انتهاك حقوق هذا الشعب باستخدامه أعتى أدوات القتل والإجرام ضد المدنيين والعزل، ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق الإنسانية والقانون الدولي الذي يستخدم حسب حاجة هذا التحالف وبتواطؤ غير مسبوق من الأمم المتحدة والأنظمة العربية الرجعية، في مشهد يندى له الجبين أمام حجم الجريمة اللا إنسانية والوحشية القائمة في اليمن.

وإننا إذ ندعو كل أحرار العالم والقوى الحية في الأمة العربية والعالم للوقوف إلى جانب الشعب العربي اليمني، نؤكد على حق هذا الشعب في بناء دولته وفق مقاييس التحرر من الناهب الدولي، لا وفق التبعية والمشروع الأمريكي القائم على إفقار الشعوب ونهب ثرواتها ومقدراتها وقرارها السيادي، مستذكرين قول الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، بأن الرجعية العربية والصهيونية والإمبريالية هم أعداء الأمة على الدوام

عاشت الأمة العربية حرة

المجد والخلود للشهداء الأبرار

الإعلام المركزي لحزب الحركة القومية

عمّان- الأردن

26/01/2022