توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا



وقّع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن ولبنان وسوريا،اليوم الأربعاء، اتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا.

الاتفاقية تشمل تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن.

ونقلت وكالة رويترز، عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن “الأردن ولبنان وقعا اتفاقا لاستجرار الغاز عبر سوريا بتمويل من البنك الدولي”.

وقال فياض إن “الحكومة في لبنان تسعى إلى استيراد غاز إضافي من مصر والأردن لتزويد محطة كهرباء الزهراني”.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال خلال التوقيع، إن “كلفة الطاقة المصدرة تبدأ من سعر خام برنت وهي مرتبطة فيه”.

وأضاف أن “العقد بالنسبة للأردن هو مساعدة للأشقاء في لبنان وهو ليس عقدا تجاريا، حيث تأتي الطاقة من عدة مصادر تعكس كلفة النظام الكهربائي”.

وعن زيادة هذه كميات الطاقة المصدرة مستقبلا، قال إن ذلك “يعتمد على وجود البنية التحتية المناسبة في لبنان أو سوريا، وسيكون هناك دراسة فنية بعد توقيع الاتفاقية لزيادة إمكانية الطاقة الكهربائية المصدرة وسيتم العمل على ذلك خلال الفترة المقبلة”.

وأشار الخرابشة إلى أن “أي تعاون بين الدول العربية هو في مصلحتها كلها وهناك توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني للوقوف إلى جانب الأشقاء”، معبرا عن أمله في “أن يتحسن مستوى الخدمة في قطاع الكهرباء اللبناني ليفتح المجال للتعاون في القطاعات الأخرى”.

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل قال، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن “سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان عبر سوريا وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق”.

الخرابشة، أوضح الثلاثاء، “إن الحكومة تواصل استكمال الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من خلال النظام الكهربائي الأردني مرورا بالشبكة السورية، كجهد قامت به الفرق الفنية في البلدان الثلاثة”.

وأكد الخرابشة خلال زيارته إلى لبنان، الوقوف إلى جانب “الأهل في لبنان في هذه الفترة، لا سيما وأن هناك توجيهات مستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني للوقوف دائما مع أشقائنا وتقديم ما يمكن تقديمه وهذا جزء من مجالات التعاون الكبيرة التي من الممكن التعاون فيها لمصلحة البلدين”.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن “هذه الزيارة تعد مناسبة استراتيجية لنا على مستوى استكمال بناء العلاقات الثنائية التي تدعم اقتصادنا واللحمة بين الجميع”.