رئيس الوزراء يوجه الوزارات للتعامل بأعلى درجات الجاهزية، ويدعو المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى
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جرينتش+2 05:46
تصاعد.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاربعاء 22 وفاة و12826 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13124 والإصابات 1,177,165
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