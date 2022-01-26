السلطات السعودية تعتقل 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية قاموا بحشو علم المملكة بالنفايات والقوه في القمامة/ فيديو

كشفت السلطات الأمنية السعودية، اليوم الأربعاء، عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني.

وأكد المتحدث على أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ودعا إلى احترام العلم الوطني وصونه والمحافظة عليه وعدم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن كل من يخالف ذلك سيتم القبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

غضبة سعودية بعد العثور على علم المملكة في القمامة

وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم السعودي وهو ملقى في القمامة، قد اثار غضبا بين نشطاء ودعوات لفتح تحقيق ومعاقبة صاحب الفعلة هذه.

وأظهر الفيديو، علم السعودية ملقى على الأرض وقد جمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، حيث تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق.

وقام أحد الأشخاص بفك هذا الرباط، واستخرج ما بداخله من النفايات التي ألقاها أرضا، ثم أخذ يزيل ما علق بالعلم من أوساخ وأتربة، وطبقه ثم احتضنه وقبله.

مقطع متداول ..

لابد من التحقيق مع المتسبب في رمي #علم_المملكة ، واستخدامه بطريقة مهينة .

المنشأة المتسببة في ذلك لابد من إحالة المسؤول عنها إلى التحقيق واتخاذ العقوبة التي يستحقها، إضافة إلى إيقاع العقوبة بكل من له علاقة بهذا التصرف . pic.twitter.com/qh1wsiAZjF — فهد اللويحق (@fahedloweehig) January 25, 2022