"لتوسيع دائرة الاتفاقات الابراهيمية".. الرئيس الصهيوني يزور الامارات ويلتقي ابن زايد وابن راشد وممثلي الجالية اليهودية
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جرينتش+2 02:01
الحكم على النائب السابق اسامة الرحيل (العجارمة) بالأشغال المؤقتة 12 عاما
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