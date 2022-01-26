"لتوسيع دائرة الاتفاقات الابراهيمية".. الرئيس الصهيوني يزور الامارات ويلتقي ابن زايد وابن راشد وممثلي الجالية اليهودية
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احياء ذكرى الهولوكوست فى قلب القاهرة
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