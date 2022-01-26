رئيس الوزراء يوجه الوزارات للتعامل بأعلى درجات الجاهزية، ويدعو المواطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى
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جرينتش+2 08:23
إكتشاف قبر جماعي جديد لضحايا مجزرة الطنطورة التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في ايار 1948
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