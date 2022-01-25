الخصاونة يقرر انتهاء دوام الأربعاء 12 ظهرا وعطلة رسمية الخميس

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بانتهاء الدَّوام في جميع المؤسَّسات ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 26 كانون الثَّاني، في تمام السَّاعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك نظراً للظّروف الجويَّة المتوقَّعة ليوميّ الأربعاء والخميس المقبلين، وبناء على التنبّؤات الجويَّة الصَّادرة عن إدارة الأرصاد الجويَّة وتوصياتها.

وتحسُّباً لأيِّ طارئ بسبب الظُّروف الجويَّة المتوقَّعة، قرَّر رئيس الوزراء تعليق دوام جميع المؤسَّسات ليوم بعد غدٍ الخميس، الموافق للسابع والعشرين من كانون الثَّاني، باستثناء المؤسَّسات التي تتطلَّب طبيعة عملها غير ذلك.

كما قرر البنك المركزي الاردني انتهاء دوام البنوك العاملة في المملكة ليوم غد الأربعاء الساعة 12 ظهرا، وتعليق دوام البنوك ليوم بعد غد الخميس، وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا عل سلامة الموطنين.

