"الرئيس النائم" جو بايدن يصحو من سُباته السياسي فجأة ليشتم صحفياً امريكياً، واصفاً إياه بـ"ابن العاهرة"/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:05
تقرير استراتيجي: إسرائيل لا يمكنها مواجهة إيران وحدها، وانقساماتها الداخلية تعيقها عن مواجهة التحديات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني