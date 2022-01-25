"لتوسيع دائرة الاتفاقات الابراهيمية".. الرئيس الصهيوني يزور الامارات ويلتقي ابن زايد وابن راشد وممثلي الجالية اليهودية
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جرينتش+2 02:01
بعد 11 عاما على ثورة 23 يناير.. الاحلام الشعبية في “العيش والحرية والعدالة الاجتماعية” تتحول الى كوابيس
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