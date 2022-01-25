"لتوسيع دائرة الاتفاقات الابراهيمية".. الرئيس الصهيوني يزور الامارات ويلتقي ابن زايد وابن راشد وممثلي الجالية اليهودية
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جرينتش+2 02:00
بالوثيقة المسربة.. معرض إكسبو 2020 يُخيّب آمال دولة الامارات تماماً، ويكبدها أكبر خسارة اقتصادية وتجارية
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