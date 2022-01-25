“الرئيس النائم” جو بايدن يصحو من سُباته السياسي فجأة ليشتم صحفياً امريكياً، واصفاً إياه بـ”ابن العاهرة”/ فيديو

اقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على شتم صحفي، واصفا إياه بـ”ابن العاهرة” خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقد حصلت هذه الواقعة بعد اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض لمحاولة خفض الأسعار، حيث إلتقى الرئيس الأمريكي مجموعة من الصحفيين في الغرفة الشرقية.

ووجه مراسل “فوكس”، بيتر دوسي، سؤالا لبايدن، قائلا: “هل ستجيب عن سؤال حول التضخم؟ هل تعتقد أن التضخم مسؤولية سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة؟”.

فأجاب الرئيس الأمريكي، قائلا: “إنه أصل عظيم… الكثير من التضخم”، ثم أضاف بايدن قائلا: “يا له من غبي ابن عاهرة”.

وأشارت شبكة “سي إن إن” أن بايدن اتصل بالصحفي بعد وقت قصير من الحوار الذي دار بينهما واعتذر عن تصرفه، مؤكدا أنه “لطّف الأجواء”، وأشار إلى أنه يُقدر له ذلك.

وفي التفاصيل، شتم الرئيس الأميركي جو بايدن، مراسل قناة فوكس نيوز بالبيت الأبيض، بيتر دوسي، عند محاولته طرح سؤال بشأن التضخم في الولايات المتحدة في ظل أزمة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي والعالمي.

جاء ذلك كردة فعل من قبل الرئيس بايدن بعد جلسة عقدها، يوم أمس الإثنين، لمناقشة سبل خفض الأسعار للعائلات الأميركية.

وبعد تصريحاته سارع الصحفيون في طرح الأسئلة، على أمل أن يأخذ الرئيس بعضها، لكنّ موظفي البيت الأبيض قاموا بإغلاق الجلسة.

غير أن الكاميرات والميكروفونات رصدت ردة فعل بايدن الذي قام بشتم مراسل شبكة فوكس نيوز، بيتر دوسي، بلفظ خارج على المألوف، بسبب سؤاله عن التضخم، وما إذا كان التضخم يشكل عبئاً سياسياً على الرئيس قبل الانتخابات النصفية للكونغرس.

ورد الرئيس الديمقراطي، الذي لم يكن على الأرجح يعلم أن ميكروفونه ما يزال مفتوحاً، بتهكم: “إنها ميزة عظيمة، المزيد من التضخم!”، قبل أن يضيف ويُسمع صوته وهو يتمتم: “يا له من ابن ساقطة غبي”، في إشارة منه إلى الصحفي السائل.

من جانبه، قال مراسل قناة فوكس نيوز، بيتر دوسي، الذي نعته جو بايدن بلفظ شائن، إن الرئيس الأميركي اتصل به بعد الحادث، وأنهما لا يحملان ضغينة ضد بعضهما بعضاً.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” عن المراسل قوله: “بعد ساعة من الحدث، اتصل (بايدن) بي على هاتفي، وقال: لا شيء شخصي، يا صديقي. من ثم تحدثنا عن المضي قدماً. وقلت إنني سأستمر في طرح أسئلة مختلفة عما يسأله الآخرون”.

وأشار المراسل إلى أن الرئيس “نزع فتيل الموقف وسارت المحادثة بشكل جيد”.

وصفه بأنه "ابن ساقطة" غبي.. بايدن يشتم صحافيا سأله عن التضخم بالبيت الأبيض وترجيحات بأنه لم يكن على علم أن ميكروفونه لا يزال مفتوحاً #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/EmaCNPQQOc — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 25, 2022