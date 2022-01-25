"الرئيس النائم" جو بايدن يصحو من سُباته السياسي فجأة ليشتم صحفياً امريكياً، واصفاً إياه بـ"ابن العاهرة"/ فيديو
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جرينتش+2 11:39
“الرئيس النائم” جو بايدن يصحو من سُباته السياسي فجأة ليشتم صحفياً امريكياً، واصفاً إياه بـ”ابن العاهرة”/ فيديو
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