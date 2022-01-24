اهلاً بايام الخير.. أجواء ماطرة وشديدة البرودة اليوم الاثنين، ومنخفض قبرصي الأربعاء والخميس مصحوب بالمطر والثلج
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جرينتش+2 01:11
مجزرة الطنطورة من جديد
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