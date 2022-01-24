ايران تخترق "بيت العنكبوت".. اعترافات شبكة نساء إسرائيليات استطاعت الاستخبارات الإيرانية تجنيدهن للعمل لحسابها
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تساقط الثلوج فوق مرتفعات الـ 800 متر بدءا من ظهر الأربعاء
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