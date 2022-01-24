بالوثيقة المسربة.. معرض إكسبو 2020 يُخيّب آمال دولة الامارات تماماً، ويكبدها أكبر خسارة اقتصادية وتجارية



تشير وثيقة مسربة عن المدير التنفيذي لإكسبو، موجهة إلى ريم الهاشمي، المديرة العامة لإكسبو إلى فشل التخطيطات الإماراتية وتوقعاتها في المعرض.

فقد جاء في الوثيقة المسربة أن التوقعات المنشودة للإمارات لم تتحقق لحد الآن بحضور 5 ملايين و 60 ألف زائر فقط، وبحضور 78 دولة بصورة فعالة ونشيطة بمختلف برامجها العلمية الصناعية، وكان حضور ما بقي منها شكليا سياحيا.

إن ما أثّر في حجم المشاركة هو: أنشطة الجماعات المعارضة للدولة وأعدائها، ودعوة البرلمان الأوروبي إلى مقاطعة المعرض على خلفية الملف الحقوقي للدولة، وتأجيل افتتاح المعرض لمدة عام، وفعالية كوفيد-19 وتداعياتها.

وتؤكد الوثيقة بأن عملية الدفع ل‍ 43% من الصفقات قد تم تنفيذها خارج الإمارات عبر بنوك الدول الأخرى، بدلا من بوابات الدفع الإلكتروني في إكسبو برعاية النظام البنكي الإماراتي.

كما تشير الوثيقة إلى عدم التوازن بين تكاليف إكسبو وقوائم الدخل والأرباح، حيث ينخفض إجمالي الدخل 57% بالمقارنة مع التوقعات المنشودة حتى نهاية مارس.

وأكدت الوثيقة بأنه بلغت أرباح الصين واليابان وألمانيا وفرنسا ودخلها -كنماذج مثالية- من الأجنحة المختصة بها أكثر مما اكتسبتها دولة الإمارات من الدخل الصافي