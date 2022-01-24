الحجاوي يتوقع تسجيل 70 ألف إصابة بكورونا الأسبوع المقبل/ فيديو

توقع عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام الحجاوي، اليوم الاثنين، تسجيل 70 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، مكررا تحذيره من الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وقال حجاوي لقناة “المملكة”: “وصلنا الأسبوع الماضي إلى 34 ألفاو900 إصابة في الأسبوع، ونتوقع أن يصل هذا الأسبوع عدد الإصابات إلى 50 ألف إصابة في الأسبوع” والأسبوع المقبل إلى 70 ألف إصابة.

لكنه أشار إلى أن عدد الإصابات سيبدأ بالتراجع بعد ذلك.

ودعا الحجاوي إلى زيادة أعداد الطلبة المتلقين للقاح مع الالتزام بارتداء الكمامة داخل الغرف الصفية.

وامس الأحد، سجل الأردن 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و6951 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1141048 إصابة، فيما بلغت نسبة الفحوص الإيجابية الأحد، نحو 19.5%.

نسارع في زيادة مناعة طلبة المدارس من خلال حملة التطعيم والبروتوكول الصحي | عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي#كورونا_الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/PfgZk05LCe — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 24, 2022