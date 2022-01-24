ولّعت.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاثنين 15 وفاة و11478 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13088 والإصابات 1,152,526
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جرينتش+2 07:17
اعتقال صحفية تركية شبّهت اردوغان بثور دَخَل قصراً ملكياً فلم يصبح مِلكاً، بل تحول القصر الى حظيرة
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