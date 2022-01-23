وزارة الصحة تقرر اعطاء لقاحات كورونا للاطفال بين 5-11 عاما

أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي أنه تم اتخاذ قرار باعطاء لقاحات كورونا للاطفال بين 5-11 عاما.

وقال البلبيسي، في مداخلة عبر قناة المملكة اليوم الأحد، إنه سيتم خلال الفترة القادمة اتخاذ اجراءات لترتيب المراكز المخصصة لاعطاء المطاعيم لهذه الفئة العمرية.

وأضاف: “انا اعتقد أن الأعداد لن تكون كبيرة، ولذلك سيتم تحديد مراكز معينة لاعطاء المطاعيم لهذه الفئة وللأهالي الذين يرغبون باعطاء المطاعيم لابنائهم”.

وأكد أن الحديث حاليا عن الجرعتين الاولى والثانية فقط من المطاعيم لهذه الفئة العمرية.

وكان قد أشار إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم وصلت إلى 18% من الفئة العمرية بين 12 و17 عاما بالجرعة الاولى، مؤكدا أنه كل ما زاد عدد متلقي اللقاح تقل عدد الاصابات في المدارس..