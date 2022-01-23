منخفضان متتاليان مصحوبان بالمطر والثلج يؤثران على المملكة خلال الأسبوع الحالي بدأ من مساء اليوم الاحد

تكون الأجواء اليوم الأحد، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتسقط الأمطار في شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحيانا في الشمال.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يحتمل أثناء الليل أن تمتد الهطولات المطرية الى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية وتكون غير مؤثرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية بسبب الغبار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع وجود فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية وتكون غير مؤثرة، واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجيا وتتناقص الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وتكون الأجواء الثلاثاء، مستقرة بوجه عام ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

اما الأربعاء، تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي آخر يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة تتحول تدريجيا الى غائمة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقا إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون الهطولات غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتوقع أثناء الليل هطول الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 – 1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7 – 0، وفي المرتفعات الشمالية 7 إلى -1، وفي مرتفعات الشراة 6 إلى -2، وفي مناطق البادية 12 إلى -1، وفي مناطق السهول 10 – 1، وفي الاغوار الشمالية 15 – 6، وفي الأغوار الجنوبية 17 – 10، وفي البحر الميت 16 – 8، وفي خليج العقبة 16 – 7 درجات مئوية.

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