ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 11 وفاة و6951 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13073 والإصابات 1,141,048
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جرينتش+2 07:08
“حماس” تتبرأ من تصريحات وهتافات مسيئة للسعودية، و”قوى غزة” تعلن انها لست جزءًا من أية صراعات بالعالم العربي
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