انصار سعد الحريري يوجهون الشتائم للسعودية والسعوديين خلال مسيرات مؤيدة له في بيروت ومناطق أخرى/ فيديو

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمسيرات داعمة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وذلك بعد قراره العزوف عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان.

وأظهرت المقاطع المنشورة قيام مناصري “تيار المستقبل” الموالينن للحريري بترداد شعارات مؤيدة وداعمة له في شوارع بيروت، وذلك بعد قراره عن العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.

وقد عمد بعض المناصرين إلى توجيه الشتائم إلى السعودية والسعوديين، خلال المسيرات التي نظمها تيار المستقبل في بيروت ومناطق لبنانية أخرى.