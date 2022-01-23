اعتقال شخصين ضربا موظف توصيل بعد اخذ الطلب ورفض دفع الثمن

القت الاجهزة الأمنية القبض على شخصين اعتديا على موظف توصيل في العاصمة عمان، بعد استلام الطلب منه ورفض الدفع له.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إنه تقدم موظف يعمل في احدى شركات التوصيل قبل ايام بشكوى بتعرضه للضرب بواسطة أداة حادة في منطقة رأس العين، بعد أخذ شخصين طلب التوصيل ورفضهما دفع ثمنه.

وأكد الناطق الاعلامي أنه ومنذ لحظة الشكوى قام فريق تحقيق من ادارة البحث الجنائي بمتابعة التحقيق وجمع المعلومات حول الشخصين، حيث تمكن من تحديد هويتهما وأُلقي القبض عليهما وبوشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للقضاء.