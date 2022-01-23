ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 11 وفاة و6951 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13073 والإصابات 1,141,048
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ارتفاع.. وزارة الصحة تُسجل اليوم الاحد 11 وفاة و6951 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13073 والإصابات 1,141,048
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