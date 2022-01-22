حزب الله اللبناني يدين "المجازر المهولة" في اليمن، ويدعو جميع الأحرار في كل مكان للوقوف إلى جانب شعبها المظلوم
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وزيرة العدل التونسية تأذن بفتح تحقيق في الجهاز السري لـ”النهضة” المتهم باغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
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