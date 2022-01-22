الخبراء يزفون للعالم بشرى نهاية وباء كورونا خلال العام الحالي وتحوله إلى فيروس عادي يشبه الإنفلونزا إلى حد كبير
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جرينتش+2 08:13
وزارة التربية: 43 ألف طالب وطالبة حصلوا على موافقات خطية لتلقي مطعوم كورونا
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