الخبراء يزفون للعالم بشرى نهاية وباء كورونا خلال العام الحالي وتحوله إلى فيروس عادي يشبه الإنفلونزا إلى حد كبير
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جرينتش+2 08:13
قوة انتشار سريع أردنية غادرت أرض الوطن امس لحفظ السلام في جمهورية مالي
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