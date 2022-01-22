خلال العام الماضي.. ألف إسرائيلي انتقلوا للعيش في “مستوطنة” دبي والعمل بالسياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب

منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وقع الإسرائيليون في حب الإمارات وخاصة دبي

بعد توقيع “الاتفاقيات الإبراهيمية”، منذ أكثر من عام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وبسبب الاغلاقات التي شلّت اسرائيل جراء جائحة كورونا، اصبحت دبي مركزًا للحج بالنسبة لعديد من الإسرائيليين. بحيث مكث الكثيرون فيها لفترات طويلة وبعضهم نقلوا حياتهم اليها.. جاء هذا بحسب ما نشر موقع “ماكو” الاسرائيلي،.

وتشير التقديرات ان حوالي 1000 إسرائيلي قد انتقلوا للعيش في الامارات، وخاصة في دبي منذ أن فتحت أمام الإسرائيليين. معظمهم يعملون في مطاعم يدير بعضها طهاة إسرائيليون يعيشون في الامارات، ومنهم في السياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب والفنادق وغيرها، وفي المجموع يعيش حوالي 4000 يهودي في دبي.

وقالت “ن” وهي إسرائيلية تعيش في أبو ظبي: “قبل حوالي خمس أو ست سنوات، كان هناك بالكاد خمسة يهود يعيشون هنا وقاموا ببناء كنيس صغير، وقاموا بتهريب كتب التوراة وعملوا خفيةً، اما اليوم فان لإسرائيل ومواطنيها اهمية كبيرة جدًا”.