الخبراء يزفون للعالم بشرى نهاية وباء كورونا خلال العام الحالي وتحوله إلى فيروس عادي يشبه الإنفلونزا إلى حد كبير
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جرينتش+2 08:13
خلال العام الماضي.. ألف إسرائيلي انتقلوا للعيش في “مستوطنة” دبي والعمل بالسياحة والعقارات وتجارة الألماس والذهب
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