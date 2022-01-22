حزب الله اللبناني يدين “المجازر المهولة” في اليمن، ويدعو جميع الأحرار في كل مكان للوقوف إلى جانب شعبها المظلوم

ادان “حزب الله” اللبناني، الغارات الجوية الأخيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من 200 قتيل وجريح، ووصفها بـ”المجزرة البشعة”.

وجاء في بيان لـ”حزب الله” بهذا الشأن أنه يدين “المجازر المهولة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى من النساء والرجال والأطفال”.

وقال الحزب في بيانه: “هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر وتجردها من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وهي تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة”.

وأضاف البيان: “إننا اذ نستنكر الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة، فإننا ندعو جميع الأحرار في كل مكان الى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان، ونعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات الماضية قادرٌ على المضي قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزيمة بالعدوان وتحقيق الانتصار المظفر إن شاء الله”.

واختتم “حزب الله” بيانه قائلا: “إننا نتقدم بأحر العزاء من شعبنا اليمني العزيز وقيادته الشريفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

مقتل 70 شخصا وإصابة 138 في غارة على سجن بمدينة صعدة

هذا وقد أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، امس الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة شمال اليمن.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أعلنت في وقت سابق أنها أحصت أكثر من مئة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة شمال اليمن.

وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، لوكالة “فرانس برس” أن “هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح” بعد الهجوم على مركز احتجاز في صعدة، مشيرا إلى أن “الارقام في تزايد”.

وأشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن جماعة “أنصار الله” الحوثية اتهمت طيران التحالف العربي بقيادة السعودية بشن الهجوم على السجن.

ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.

انتشال 5 ضحايا من تحت أنقاض سجن صعدة والحصيلة ترتفع إلى 87

وفي وقت لاحق اليوم السبت، أفادت قناة “المسيرة” اليمنية التابعة لجماعة “أنصار الله” بأن السلطات في مدينة صعدة اليمنية انتشلت 5 جثث من تحت أنقاض السجن الاحتياطي بصعدة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 87 قتيلا.

وأدى هجوم استهدف السجن الاحتياطي في مدينة صعدة اليمنية إلى سقوط مئات أكثر من 100 قتيل وجريح.

وقالت جماعة “أنصار الله” الحوثيين إن طيران التحالف الذي تقوده السعودية استهدف بقصف جوي السجن، من جانبها نفت قوات التحالف استهدافها للسجن وقالت إن ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة بشمال اليمن عار من الصحة.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة على سجن بمدينة صعدة بشمال اليمن.