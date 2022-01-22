الخبراء يزفون للعالم بشرى نهاية وباء كورونا خلال العام الحالي وتحوله إلى فيروس عادي يشبه الإنفلونزا إلى حد كبير
أهم العناوين
جرينتش+2 08:12
أحمد السقا يرقص بحصانه على أنغام “الغزالة رايقة” ويردد كلماتها/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني