أحمد السقا يرقص بحصانه على أنغام “الغزالة رايقة” ويردد كلماتها/ فيديو



شارك النجم أحمد السقا متابعيه على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو جديد له وهو يرقص على ظهر حصانه، وذلك على أنغام الأغنية الشهيرة “الغزالة رايقة”، وبدا السقا المعروف عنه عشق الخيول وتربيتها، سعيداً للغاية أثناء رقصه بصحبة حصانه على نغمات الأغنية حسب ما ظهر فى الفيديو، الذى اكتفى بالتعليق عليه بكتابة: “الغزالة رايقة”.

السقا على انستجرام

السقا على انستجرام

لم يكتف أحمد السقا، بالرقص على ظهر الحصان فقط، وإنما قام بالغناء أيضاً، وترديد كلمات الأغنية لحظة غناءها.

من ناحية أخرى، سبق وأعلن الفنان ياسين السقا، ابن النجم أحمد السقا عن اصابته بفيروس كورونا قبل أيام، وذلك بعد اجراء المسحة التي جاءت إيجابية، كما أتى ذلك تباعاً بعد اصابة والدته الإعلامية مها الصغير بالفيروس والتي كشفت عن إصابتها قبله مباشرة خلال الشهر الجارى.

وكتب ياسين السقا وقتها عبر خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “لو حد تواصل معايا رجاء يعمل اختبار لنفسه لأن تحليلي إيجابي كورونا”.

السقا

أحمد السقا

فى حين كانت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على “انستجرام” الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق “أنا أيضا”.

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