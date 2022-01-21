وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 6 وفيات و6309 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13049 والإصابات 1.129.995
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جرينتش+2 06:01
وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 6 وفيات و6309 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13049 والإصابات 1.129.995
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