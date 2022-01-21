فتش عن المستفيد .. انتعاش "داعش" يقدم لقوات الاحتلال الامريكي اكبر مبرر للبقاء في الاراضي العراقية والسورية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:27
نتنياهو “ملك اسرائيل” يقترب بسرعة من فقدان زعامة حزب الليكود، ومغادرة الحلبة السياسية الى مزبلة التاريخ
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني