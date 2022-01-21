كشفت كواليس ضرب أحمد زكي لها في فيلم شادر السمك.. هكذا اكتسبت نبيلة عبيد لقب «نجمة مصر الأولى»/ فيديو

تحتفل النجمة المصرية العريقة نبيلة عبيد، اليوم الجمعة، حيث أنها من مواليد 21 يناير، بعيد ميلادها وهي التى تعد إحدى النجمات اللواتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، حيث قدمت للفن أعمالا كثيرة أثرت مع الجمهور من خلال الشخصيات التى جسدتها فى كل عمل، سواء فى السينما أو التليفزيون،

وبالرغم من أن النجمة الكبيرة نبيلة عبيد عاشت وسط الأضواء والشهرة، إلا أنها تخاف من الوحدة بشكل مرعب، حسب تصريحاتها في احد اللقاءات الصحفية.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

اكتشفها المخرج عاطف سالم الذى قدمها لأول مرة من خلال فيلم “مفيش تفاهم”، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة فى فيلم “رابعة العدوية” للمخرج نيازى مصطفى، وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً واسعاً مكنها من استكمال مشوارها الفنى.

شخصيات لن ينساها جمهور ومحبى نجمة مصر الأولى، فهناك شخصية “مباهج”، فى فيلم “الراقصة والطبال”، و”سميحة” فى “قضية سميحة بدران”، و”سعاد” فى “المرأة والساطور”، و”سلوى شاهين” فى فيلم “كشف المستور”، وشخصية “كريمة” فى فيلم “توت توت”.

ولن ننسى الجمهور كذلك شخصية “دلال” فى فيلم “أبناء وقتلة”، و”وداد” فى “الشيطان يعظ”، وشخصية “جمالات” فى “شادر السمك”، ولكن يظل دور”سونيا سليم” فى “الراقصة والسياسى” فهى الشخصية التى تعد من أعظم ما قدمته نبيلة فى تاريخها السينمائى.

كما استطاعت نبيلة عبيد أن تجسد دور راقصة تحاول الدفاع عن حقها فى العيش وممارسة عمل إنسانى الهدف منه ترك ذكرى طيبة بعد رحيلها، ولكن القوانين وقفت عائقا أمامها لذلك قررت الاستعانة بعلاقة قديمة مع أحد السياسيين، ومن هنا تبدأ المواجهات بين “الراقصة” و”السياسى” ومنها تولدت أجمل الجمل الحوارية التى عرفها تاريخ السينما المصرية.

ومن أشهر الجمل التى قالتها فى الفيلم: “كل واحد فينا بيرقص بطريقته، أنا بلعّب وسطى وأنت بتلعّب لسانك”.

تكشف كواليس مشهد ضرب أحمد زكى لها فى شادر السمك

وقد كشفت النجمة نبيلة عبيد في فيديو نادر لها عن أصعب مشهد جمع بينها وبين النجم أحمد زكى في فيلم ” شادر السمك”، وسبب الخلاف الذى حدث بينهما بسبب مشهد الضرب، مؤكدة أن ضربه لها كان من أصعب المشاهد.

فقد قالت نبيلة عبيد: “المشهد فيه 3 صفعات بسبب الموقف الذى تكتشف فيه البطلة زواج أحمد زكي عليها وفوجئت خلال التصوير المشهد بقلم شديد ينزل على وجهى فأوقفت التصوير وبكيت بشدة وشفايفي جابت دم، وبعدين استفزيته بالكلام رجعنا نصور هو ضربني وأنا ضربته، ووقفوا المشهد وأنا جايبه تمثال حديد وكنت هضربه بيه على دماغه”.

وتابعت في الفيديو النادر: قلت له لابد أن أعلم أين ستضرب القلم وليس فجأة واختلفنا على ذلك لأنه كان يرى أن الضربة ستكون طبيعية وليست مرتبة وبالفعل أكملنا المشهد وخربشت أحمد في أيده و جابت دم أثناء التصوير بسبب انفعالي الشديد”.

قصة نبيلة عبيد مع لقب «نجمة مصر الأولى»

«نجمة مصر الأولى»، لقب ارتبط طويلا بالفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعد ما وصلت إلى قمة النجومية، وأصبح اسمها له معادل تجاري قوي في دور العرض السينمائي، إذ قدمت خلال الثمانينات والتسعينات مجموعة من أهم الأفلام، التي نجحت على المستوى الجماهيري والنقدي، وفي عيد ميلادها الذي تحتفل به مع جمهورها اليوم، نكشف كواليس اللقب الذي رافقها على مدار 15 عاما.

وقد كشفت الفنانة الكبيرة، كواليس إطلاق لقب «نجمة مصر الأولى» عليها، خلال كتاب بعنوان «سينما نبيلة عبيد» للكاتب والناقد محمود قاسم، موضحة أن القصة تعود إلى بداية التسعينات، عندما اقترح عليها أحد منتجى أفلامها إطلاق هذا اللقب عليها، إلا أنها ترددت بشدة، خاصة أنها لم تسع إليه، لكنه أكد لها أن سبب اختيار اللقب، أن فيلما واحدا لها مدته 90 دقيقة كان يحقق أرباحا مرتفعة، تعادل أرباح 10 أفلام مجتمعة.

وقالت نبيلة عبيد، وفقا لما ورد في الكتاب: «أثناء العمل على فيلم (التحدي) مع إيناس الدغيدي، عرض عليّ المنتج إبراهيم شوقي، أن يسبق اسمي لقب نجمة مصر الأولى، على أفيش الفيلم، ترددت في الأول، ثم سألت المنتج تاكفور أنطونيان، فقال لي: وافقي ده حقك، أنتِ تستاهلي، ووافقت على وضع اللقب».