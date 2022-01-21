فصليّة اتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين– الكرمل 48 “شذى الكرمل” ترى النور بعدد خاص

صدر مؤخّرا العدد الرابع للسنة السابعة على التوالي من فصليّة الاتّحاد العام للكتّاب الفلسطينيين- الكرمل 48؛ “شذى الكرمل”، وقد جاء العدد كتابًا شمل المؤتمرين؛ الثقافي والتنظيميّ.

أصدر الاتّحاد المجلّة بمثابة عدد خاص/ كتاب، يشتمل على المحاضرات الأكاديميّة والمداخلات التي قُدِّمت في المؤتمر الثقافي الثاني، الذي عُقد في مجد الكروم تحت رعاية المجلس المحلّي وبالتعاون مع مكتبته العامّة، تحت عنوان: “أدبنا الفلسطيني بين الإبداع والتنظير والنّقد”، في السادس عشر من تشرين الأوّل من العام 2021. كذلك ضمّت المجلّة بين دفّتيها الوثائق الهامّة التي أُقرَّت في المجلس التنظيمي العام، تحت شعار: “المؤتمر الوحدوي الأوّل لتثبيت الوحدة ودوام الانطلاقة”، والذي عُقد في الحادي عشر من كانون الأوّل للعام 2021 في مدينة شفاعمرو.

ورد في المجلة: “كلمة الافتتاح للكاتب محمد علي سعيد، بيان الاتحاد قدّمه الكاتب مصطفى عبد الفتّاح رئيس اللجنة التنظيميّة للمؤتمر، الافتتاحية الأكاديميّة قدمها د. رياض كامل الرئيس الأكاديمي للمؤتمر”، ثم تتالت الدراسات الأكاديميّة: د. رياض كامل: التلقّي والتأويل- القارئ والنّص والمؤلّف، د. كوثر جابر قسّوم: وبكيت من كلّ الحواس- سيميائيّة الحواسّ في الأدب الفلسطيني المحلّي، بروفيسور جريس خوري: سالم جبران وبناء الحاضر بحجارة الماضي، د. فيّاض هيبي: الوطن بين الخراب والأسطورة- قراءة في الشعر الفلسطيني المحلّي، د. علا عويضة: التّشبيه البليغ في الشّعر الفلسطيني المحلّي، د. محمّد هيبي: القصّة القصيرة الفلسطينيّة – تعريفها نشأتها وتطوّرها! د. لينا الشيخ حشمة: تجلّيات عبر النّوعيّة في الأدب الفلسطيني في الداخل- توق إلى كسر القيد في انفلات النّوع، د. رباب سرحان: السيرة الذّاتيّة في أدبنا المحلّيّ، البيان الختامي قدّمه د. رياض كامل، والكاتب سعيد نفّاع الأمين العام لاتحاد الكتّاب قدّم التلخيص التنظيمي للمؤتمر”.

وأمّا الجزء الثاني من العدد -الكتاب – فقد تناول المؤتمر التنظيمي الذي عقد في 19/12/2021 في مدينة شفاعغمرو؛ التحضير له ومجرياته بالوثائق، وكذا النتائج الانتخابيّة. وشمل الكتاب النّص الكامل للنظام الدّاخلي (الدستور) الذي أقرّه المؤتمر.

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