يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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فصليّة اتّحاد الكتّاب الفلسطينيّين– الكرمل 48 “شذى الكرمل” ترى النور بعدد خاص
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