الاسد يشيد بمواقف روسيا، ولافرنتييف يعلن ارتياح بلاده لمؤشرات عودة سورية للعب دورها المهم على الساحة العربية

مشق – سانا

استقبل الرئيس بشار الأسد، مساء امس الخميس، ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له.

ودار الحديث خلال اللقاء حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الضغوط الغربية التي تتعرض لها روسيا في العديد من الملفات تأتي كرد فعلٍ على الدور الروسي المهم والفاعل على الساحة الدولية ودفاعها عن القانون الدولي ووقوفها في وجه السياسات اللاأخلاقية التي تنتهجها بعض الدول الغربية ومحاولات هذه الدول خلق الفوضى بهدف التحكم في الدول الأخرى وإرادة شعوبها.

كما تمت مناقشة مجالات التعاون الثنائي السوري الروسي والانعكاسات الإيجابية لهذا التعاون في الانتصارات التي تتحقق على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية.

ونقل لافرنتييف تحيات الرئيس بوتين للرئيس الأسد والشعب السوري مؤكداً أن روسيا الاتحادية تولي أهميةً خاصةً لتطوير العلاقة مع سورية بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات من كلا الطرفين ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب.

كما عبرر لافرنتييف عن ارتياح بلاده للمؤشرات التي تدل على عودة سورية للعب دورها المهم على الساحة العربية، والتي أتت نتيجةً لانتصارات سورية وإرادة شعبها في الدفاع عن أرضه وإعادة إعمار بلده.

وعبر الرئيس الأسد عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس بوتين والمسؤولون في روسيا الاتحادية على مختلف المستويات، من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.