وزارة الصحة تُسجل اليوم الجمعة 6 وفيات و6309 إصابات كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13049 والإصابات 1.129.995
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ادانت الصمت الدولي المخزي.. جماعة الحوثي تخاطب السعودية والإمارات: أنتم أجبن من المواجهة وعويلكم سيسمعه كل العالم
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