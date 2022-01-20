يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 03:49
وشهد شاهد من اهلها.. الجنرال أيزنكوت يعترف ان الانقسام في المجتمع الإسرائيلي أخطر من تهديدات إيران وحـمــاس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني