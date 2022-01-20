بعد دويتو «روميو وجوليت».. الفنانان اللبنانيان عاصي الحلاني وديانا حداد يطلقان أغنيتهما الدويتو الجديدة «عين القلب»/ فيديو

طرح الفنانان اللبنانيان عاصي الحلاني وديانا حداد، أغنيتهما الدويتو الجديدة «عين القلب» ضمن إنتاجات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لعام 2022.

«عين القلب» تعد ثاني أغنيات الحلاني وحداد المشتركة، حيث قدما سويا دويتو «روميو وجوليت».

الأغنية من ألحان سليم سلامة وتوزيع غسان المرهج، وتقول كلماتها:

يتوسلّك صبحي بليل اقماره

وانه يلاقي م الغوا ويشليها

الليل يسأل نجمك وسمّاره

كيف الهوا طاب اوغدى يغريها

لبيك يا جهر الهوى وسراره

ونجوم ليلي والسما ومافيها

ما دون وصلك يا الموّد بشاره

ولا دون طلّك ظلةٍ نعنيها

والّا فتونك داج ليل انوارا

يشعّ من ساقك تحت موطيها

كلما تصوّب عين قلبي انظاره

تميّز روح المغرم ومخفيها

انت الحياه ابروحي المحتاره

اللي تريدك لا تبغي تجفيها

وانت النظر واللي سكنه وجاره

وانتَ النصخ وعروقي وساقيها

ما كل فيه العشق كفوجداره

ولا كل وجدٍ للروح بيسليها

صَوّبتني وشلّيت ألبي شاره

يللي تفكّ جروحي وتشفيها.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يستكمل عاصي الحلاني خلال الفترة المقبلة تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في حين تعمل الفنانة ديانا حداد على عدة أغنيات جديدة من بينها أغنية مصرية.

وكان عاصي الحلاني قد طرح العام الماضي ألبوما غنائيا بعنوان «كل الفصول»، الذي تضمن 10 أغنيات، باللهجات «المصرية واللبنانية والخليجية».