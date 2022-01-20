الإمارات تتذرع بهجوم جماعة الحوثي الاخير على أبو ظبي لتوطيد العلاقات الاستخبارية والدفاعية مع إسرائيل وأمريكا

سبوتنيك عربي

قال سفير الامارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إن “العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإن العتيبة، قال إن “العلاقات الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد قريبا خاصة في مجال الاستخبارات على خلفية الهجوم الحوثي على أبو ظبي يوم الاثنين الماضي”.

وأضافت أن السفير الإماراتي قدم الشكر، خلال كلمة ألقاها أمام معهد الأبحاث اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن، للدول التي استنكرت الاعتداء بما في ذلك إسرائيل.

تابع قائلا ” أنه “الطبع سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي والدفاعي”، مشيرا إلى أن أحداث الاثنين أكدت أن هذا الأمر أولوية لبلاده.

وخلال الفعالية ذاتها قال سفير الإمارات إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبوظبي.

وبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء الماضي، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بعد الهجوم الذي استهداف الإمارات.

وأدان بينيت في رسالته، التي نشرها عبر حسابه على تويتر، الهجوم الذي وقع في أبو ظبي، وعرض مساعدة استخبارية وأمنية للإمارات حسب الحاجة، مشددا على ضرورة مواجهة إيران، ومؤكدا أن “توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى إرهاب على نطاق أوسع”.

وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت شرطة أبوظبي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، “اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية… بالقرب من خزانات أدنوك… كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “أنصار الله”، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه “تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات”، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.