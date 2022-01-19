يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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جرينتش+2 12:54
قوات العدو تعتدي بالضرب على عائلة صالحية في حي الشيخ جراح وتهدم منزلها وتعتقل المتضامنين معها/ فيديو
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