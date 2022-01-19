ظاهرة مُلفتة.. لماذا شرعت المطلقات العربيات مؤخرا في حلق شعورهن ؟؟

من التضامن الإنساني واتباع صيحات الموضة إلى تجاوز الحالات النفسية، تلجأ الكثير من النساء العربيات وفي العالم إلى حلق شعورهن، لأسباب متعددة إلا أن أبرزها يعود في الأونة الأخيرة إلى فعل ذلك بعد الانفصال عن الزوج، حيث فسرت دراسات أن التخلص من الشعر دلالة على المرور بحالة نفسية سيئة.

وقد كشفت سيدة ثلاثينية مرت بتجربة الطلاق أن السبب في العبث بشعرها هو مرورها بفترة عصيبة بعد الانفصال عن زوجها وعللت ذلك بقولها: «بعد الانفصال لم أكن قادرة حتى على الاهتمام بشعري الطويل، وقررت التغيير ظنًا مني بأني أتخلص من جزء من الماضي وهو طول الشعر الذي كان يحرص طليقي عليه».

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها حليقة الرأس خلال حفل في الإمارات، مما تسبب بضجة كبرى وأثار جدلًا، وقالت خلال تصريحات لها بإنها تعاني في هذه الفترة من عدم اتزان نفسي، وفعلت ذلك أيضًا «لتظهر أمام طليقها بمظهر غير جميل ويوافق على الطلاق».

تغيير جذري

وقد كشفت أخصائية علم الاجتماع السعودية، باسمة الضويمر، أن الأنثى تلجأ لحلق شعرها بالكامل أو تقصيره لجذب انتباه من يحيطون بها سواء على الصعيد الأسري أو محيط الصديقات المقربات، ورغبة منها بشحذ الاهتمام والوقوف بجانبها حتى تتجاوز تلك الصدمة التي مرت بها، بالإضافة إلى كونه وسيلة لتفريغ نوبات الحزن والغضب وحتى اليأس مما وصلت إليه الأمور،

وذكرت الضويمر: أن هذه المرحلة يتبعها العزلة الاجتماعية والانطواء الذي يقودها للاكتئاب.

وقوف الأسرة

ومن منظور أسري قالت أخصائية التربية الأسرية السعودية، مسفرة الغامدي، أن المرأة تمر بحالات تتطلب وقوف الأسرة بكاملها معها حتى تتجاوز مرحلة من مراحل حياتها والتي تمثل لها معاناة، وفيما يتعلق بحلق الشعر بالكامل خاصة أن العديد من المجتمعات ترفض ذلك أو تستنكرة .

قالت: «الأنثى التي تمر بمعاناة وحين لا تجد من يقف بجانبها خاصة من المقربين لها في الأسرة كالوالدين أو الأخوة والأخوات أو الأبناء، فإنها تتجه للتعبير عن معاناتها بلفت الانتباه والتخلص من الشيء المحبب لها خاصة الشعر فهو المعرض لعملية الانتقام كي تلفت الانتباه، وتقول بطريقتها أنا لست بخير وبحاجة لكم».

وأضافت أخصائية الطب النفسي هدى البشير: «التغييرات الجسدية في بعض الأوقات تكون كالضماد الذي نعالج به الجرح، فالرعاية الذاتية هي ما يحتاجه الإنسان للخروج من الصدمات النفسية، وحلق الشعر من الحلول الجسدية السريعة التي تلجأ لها بعض النساء للتخلص من عوالق الماضي خاصة بعد الانفصال».

دراسات حديثة

وقد أبرزت الدراسة الميدانية الحديثة التى أجرتها إحدى الجامعات البريطانية، تحت إشراف باحث شاب، أن إقبال أصدقاء مقربين لهذا الشاب على قص الشعر نهائيًا «زيرو»، جاء بشكل مفاجىء، بعدما مروا بحالات انفصال عاطفى، أو فقدان لأموالهم فى مشاريع لهم فشلت أو ما شابه ذلك، مما شجعه على إجراء الدراسة على الكثير من الحالات المشابهة بين الشباب.

وبحسب ما نشر موقع «Bustle»، فى تقرير، فإن الرجل عندما يصدر منه ذلك الفعل فجأة فإنه يدل على كونه فى أضعف حالاته النفسية، وربما يؤشر ذلك على تفكيره فى الانتحار.

أسباب حلق المرأة شعرها:

انتقام

اتباع الموضة

تمرد على الذات

حل جسدي سريع

الرغبة في النمط الجديد

الحاجة إلى دعم معنوي

المرور بحالة نفسية بعد الانفصال العاطفي

المصدر: جريدة الوطن السعودية