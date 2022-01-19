الحكومة تقرر تأجيل بدء الفصل الدِّراسي الثَّاني حتى العشرين من شباط المقبل

أعلن وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء الموافقة على توصية اللجنة الإطاريَّة العُليا للتعامل مع جائحة كورونا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكوميّة والخاصّة من صفّ الروضة وحتى الصفّ الحادي عشر إلى العشرين من شباط المقبل.

وأكَّد الشّبول أنّ قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني يأتي بهدف الحفاظ على صحّة أبنائنا الطّلبة والكوادر التعليميّة والمساهمة في كسر حدَّة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعداً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنَّ قرار تقديم موعد العطلة الشتويَّة للمدارس الذي تمَّ اتخاذه سابقاً قد ساهم في كسر حدَّة المنحى الوبائي في حينه.

وشدَّد على استمراريَّة التعليم الوجاهي في المدارس وأنَّ خيار التعليم عن بُعد غير وارد، وأنَّه سيتمّ تمديد الدّوام المدرسي لفترة مساوية ومماثلة لفترة تأخير بدء الدّوام لينتهي في السّادس من تمّوز المقبل.

وتشير التقديرات الصحيّة إلى أنَّ الموجة الحاليّة من الوباء التي يشهدها الأردن ستستمرّ صعوداً لعدَّة أسابيع، ليبدأ بعدها المنحنى الوبائي بالانخفاض، ومن هنا تأتي أهميَّة قرار تأجيل بدء الدَّوام المدرسي لتجنيب نحو 2 مليون و170 ألف طالب وطالبة ذروة التفشِّي الوبائي.

وأوضح الشّبول أنَّ القرار استثنى طلبة الثانويَّة العامَّة (التوجيهي) وعددهم 34 ألف طالب وطالبة، وكذلك المدارس التي تعتمد البرامج الدوليَّة وعدد طلبتها نحو 12 ألف طالب وطالبة، على أن تطبِّق هذه المدارس البروتوكول الصحِّي الذي يقضي بإغلاق المدرسة التي تزيد فيها نسبة الإصابات بفيروس كورونا عن 10%.

وتشكِّل هذه الخطوة – بحسب الشّبول – فرصة لتطعيم أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس، إذ ستبدأ حملة التَّطعيم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وتستهدف الفئات العمريَّة من 12 – 17 عاماً، بحيث تشكِّل وقاية إضافيَّة من الفيروس عند العودة للتعليم، سيما وأنَّ الدّول التي انتشر فيها المتحوّر أميكرون شهدت إدخالات أكثر للأطفال في المستشفيات مقارنة مع المتحوِّرات الأخرى.

وأكَّد الشَّبول في هذا الصَّدد ضرورة الالتزام بأمر الدِّفاع (35) والابتعاد عن التجمُّعات غير الضروريَّة واستخدام وسائل الوقاية الصحيَّة اللازمة.

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