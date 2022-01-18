على خلفية هجوم الحوثيين الصاروخي امس.. الخبراء العسكريون الاسرائيليون يعرضون المساعدة على القيادات الإماراتية

أعرب مسؤولون أمنيون في اسرائيل عن قلقهم إزاء الهجوم بمسيرات متفجرة الذي استهدف مطار أبو ظبي أمس الإثنين، في تصعيد غير مسبوق، من جانب الحوثيين، ضد الإمارات.

ويرجع مصدر القلق الى إمكانية القيام بهجوم مماثل على مواقع اسرائيلية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة يطلقها انصار ايران بالوكالة عنها ، بحسب النشر في موقع واينت.

وقد أفيد أن خبراء عسكريين اسرائيليين أجروا اتصالا مع القيادات العسكرية في الإمارات في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين، وعرضوا المساعدة في التحقيق بالحادث، إضافة الى الخوض في مراجعة حيثيات الحالة للاستفادة من الدروس على نحو يكفل إحباط هجمات مماثلة في المستقبل.

يشار الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ هجمات على عدة مواقع في صنعاء الليلة الماضية، ردًا على الإعتداء الحوثي الذي استهدف الإمارات الإثنين، وأسفر عن مقتل نحو 14 شخصًا بحسب بعض المصادر.

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان على أن “استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي”.

ومن جانبها، أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية، اليوم الثلاثاء، عن أنواع الصواريخ التي تم استخدمتها في عملية “إعصار اليمن” التي استهدفت فيها “العمق الإماراتي”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: “الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع “قدس2” استهدفت مصفاة النفط في المصفح، ومطار أبو ظبي بأربعة صواريخ، فيما صاروخ “ذوالفقار” الباليستي استهدف مطار أبوظبي..أما الطيران المسير فقد استهدف عددا من الأهداف الحساسة والهامة إضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات “صماد3″ المسيرة”.

لكن العميد يحيى سريع تدارك “خطأ” ورد في التغريدة الأولى وقال في تغريدة تالية: “تصحيح ..صاروخ ذوالفقار الباليستي استهدف مطار دبي..”

وأعلن الحوثيون أمس الاثنين، عن “تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “إعصار اليمن”، ردا على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي، مؤكدين أن العملية العسكرية كانت نوعية وناجحة، واستهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة”.

وأعلنت شرطة أبو ظبي أمس، عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة أبو ظبي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى “رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق”.