وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 10 وفيات و5175 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13014 والإصابات 1,111,181

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 وفيات و5175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13014 وفاة و1111181 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 14.27 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 33245، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 107 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 116 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 585 حالة.

وأظهر أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 30 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأضاف الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 27 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 5 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2349 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1064991.

كما أشار إلى إجراء 36264 فحصاً؛ ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14170694 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4527903 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4126006 أشخاص.

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