يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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جرينتش+2 09:15
وزارة الصحة تُسجل اليوم الثلاثاء 10 وفيات و5175 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 13014 والإصابات 1,111,181
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