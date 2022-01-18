شبيه جمال عبد الناصر: انا اشبهه في الشكل اما في الشخصية والجوهر فالزعيم الراحل لا يُعوّض/ 2 فيديو



شبيه جمال عبد الناصر في ضريح الزعيم الخالد السبت الماضي

كشف المحامى حجاب عبد اللاه، شبيه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لجريدة “اليوم السابع” المصرية خلال لقائه مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر، عن سبب استبعاده من مسلسل الجماعة الذى كان مرشحا فيه لتجسيد شخصية الرئيس، بعدما رشحه للعمل أحد أحفاد الزعيم وتحدث مع الكاتب الراحل وحيد حامد فى هذا الموضوع، لكن منتج العمل هو الذى تخوف من الموضوع ورفض تجسيده لشخصية الزعيم.

وخلال اللقاء تحدث حجاب عن المواقف التى يتعرض لها بسبب هذا الشبه، خاصة المواقف التي تقابله في عمله كمحامٍ، كما كشف عن حبه للزعيم جمال عبد الناصر واحتفاء الجميع به والتصوير معه حبا في الرئيس الراحل.

كما عبر المحامي حجاب عن استعداده تجسيد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر فى أي عمل فني، سواء مسلسل أو فيلم أو حتى عمل مسرحى، وقال إنه كان معجبا بالفنان رياض الخولى حينما جسد شخصية جمال عبد الناصر من خلال مسلسل “أم كلثوم”، الذى قامت ببطولته الفنانة صابرين، كما أكد على عبقرية احمد زكى فى تجسيده للدور فى السينما.

https://www.facebook.com/watch/?v=1315220398905340

وقد شارك المحامي حجاب عبدالله في الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم الراحل، السبت الماضي في ضريح ناصر. وقال إن هذا الاحتفال يأتي في إطار استمرار حب هذا الزعيم العظيم، واستمرار الاحتفال يدل على حب الشعب المصري له، الذي مازال قائما حتى الآن، مضيفا أن الشعب المصري والعربي اعتبراه الزعيم الملهم الذي لن يعوض.

ووجه شبيه عبد الناصر التحية له، معبرا عن سعادته والفخر الشديد بمشاركته في احتفالات الزعيم الراحل، قائلا “أنا اشبهه في الشكل بس، إنما الشخصية والجوهر فعبد الناصر لن يعوض”.

واضاف قائلا: ” ما زلت حيا في وجدان الشعب المصري والعربي “، وأردف متمنيا أن يكون من بين العرب من يسير علي دربه في حكم البلاد .