اجواء مشمسة ولكن باردة اليوم الثلاثاء، ومنخفض من اصل قطبي وثلوج فوق المرتفعات غدا وبعده

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، مشمسة وباردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح في العديد من المناطق، ومن خطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح في بعض المناطق ذات التجمعات المائية.

وبحسب التقرير تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من اصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل أن تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً يصحبها الرعد وحبات من البرد ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع هطول زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، قد تتراكم بشكل محدود خاصة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتكون الأجواء الخميس، شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون على شكل زخات خفيفة من الثلج احيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً وتقل كميات الغيوم، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الصقيع في العديد من المناطق وحدوث الانجماد في مناطق تجمعات المياه، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الجمعة، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 9 – 3 درجة مئوية، وفي غرب عمان 7 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 1، وفي مرتفعات الشراة 6 – 0، وفي مناطق البادية 11 – 1، وفي مناطق السهول 10 – 3، وفي الاغوار الشمالية 16 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 8، وفي البحر الميت 18 – 8، وفي خليج العقبة 18 – 9 درجة مئوية.

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