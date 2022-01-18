أردوغان “المنافق” يلعب على كل الحبال ويعلن ان الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتواصل مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ، مشيرا إلى أن الرئيس الإسرائيلي يمكن أن يزور تركيا قريبا.

جاء ذلك تعليقا عن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية، اليوم الثلاثاء، في تدوينة على “تويتر”.

وعلق أردوغان على احتمالية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، مؤكدا أن “الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية”.

وقال: “سنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل”.

وفي تصريحات سابقة، اليوم الثلاثاء أيضا، قال الرئيس التركي إن مشروع نقل الغاز المشترك بين إسرائيل واليونان وقبرص، غير قابل للتطبيق، داعيا إلى نقل الغاز إلى أوروبا عبر بلاده.

وجاء تصريح أردوغان بعد أيام من إعلان سحب الدعم الأمريكي للمشروع بسبب التكلفة العالية.

وقال أردوغان: “يجب نقل الغاز عبر تركيا، مضيفا: “من الممكن أن نناقش شروط ذلك مع إسرائيل”.