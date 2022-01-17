اهلاً بغيث السماء وسُحقاً لمياه الاعداء.. أجواء باردة جداً اليوم وغدًا، ومنخفض جوي يحمل الأمطار والثلوج الأربعاء

يطرأ اليوم الاثنين، إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ويتوقع في ساعات الصباح والليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل في العديد من المناطق، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وبحسب التقرير تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتدريجياً تتكاثر كميات الغيوم ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات الليل.

اما الأربعاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد، ويتوقع هطول زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية ولفترة قصيرة، وتكون أحياناً ممزوجة بالمطر، بينما يتوقع أن تتراكم الثلوج بشكل محدود ومتفاوت فوق المرتفعات العالية الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتكون الأجواء الخميس شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، تكون ممزوجة بالثلج أحياناً فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة مرتفعات الشراه، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول ليلاً إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 6 – -3 درجة مئوية، وفي غرب عمان 4 – -2، وفي المرتفعات الشمالية 4 – -2، وفي مرتفعات الشراة 3 – -5، وفي مناطق البادية 9 – -4، وفي مناطق السهول 7 – -1، وفي الاغوار الشمالية 13 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 8، وفي البحر الميت 17 – 7، وفي خليج العقبة 17 – 7 درجة مئوية.

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