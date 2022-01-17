يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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القوات المسلحة تجندل مهرباً اليوم الاثنين وتحبط محاولة تسلل وتهريب من سوريا
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