يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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“العزيمة تربّي الأمل”.. حيفا تحتضن أولى كتابات الاديبة الأسيرة أماني الحشيم
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