يوم ١٥ ينــــاير ١٩١٨ تمخّضت "أم الدنيــــا" فولدت عملاقــــاً .. بقلم: فهـــد الريمـــاوي
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جرينتش+2 12:08
استشهاد الشيخ سليمان الهذالين، ايقونة المقاومة الشعبية في الضفة، متأثرا بإصابته من قبل قوات الاحتلال بالخليل
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